Il Venezia FC Primavera comunica il passaggio in prestito al Tromso Idrettslag, militante nella massima divisione norvegese, dell’attaccante islandese Hilmir Rafn Mikaelsson, 18 anni, fino al 31 dicembre 2023.



Mikaelsson ha collezionato 32 presenze e otto gol nella Primavera del Venezia FC, per poi venire convocato in Prima Squadra in occasione della partita di Coppa Italia 2022/23 contro l’Ascoli, segnando una doppietta.