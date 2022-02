Brutte notizie per il Venezia e per l'ultimo arrivato Ales Mateju. Il calciatore ceco, appena ingaggiato da svincolato, è risultato positivo al Covid-19. Lo riporta il club lagunare con una nota ufficiale: "Il Venezia FC comunica che Aleš Matějů è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone molecolare. Il difensore, che non è mai entrato in contatto con il gruppo squadra, una volta informate le autorità competenti, è stato prontamente posto in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario".