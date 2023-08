Il Venezia piazza il colpo per l'attacco dalla Juventus. I lagunari hanno infatti annunciato l'innesto di Marco Olivieri, attaccante classe '99 - che nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito tra Lecce e Perugia - in arrivo dai bianconeri con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.

Questo il comunicato:



"Il Venezia comunica l'acquisizione a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di opzione ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, dell'attaccante Marco Olivieri, proveniente dalla Juventus FC.

Cresciuto nelle giovanili dell'Ascoli, Olivieri, 24 anni, passa all’Empoli e da qui alla Juventus dove nella stagione 2019/20 totalizza 3 presenze in Serie A e 1 in Champions League, subentrando a Dybala negli ottavi di ritorno contro il Lione. In maglia bianconera colleziona 87 presenze fra Primavera e Under 23 con 19 reti. Vanta inoltre 90 presenze in Serie B fra Empoli, Lecce e Perugia, arricchite da 12 gol e due assist.

A livello internazionale, Olivieri vanta 49 presenze con le nazionali giovanili azzurre tra Under-16, Under-17, Under-18, Under-19 ed Under-20, con cui ha totalizzato 9 gol, ottenendo inoltre il quarto posto nei mondiali di categoria con la Nazionale Under-20"