In Serie B il Venezia comunica il tesseramento dell'attaccante danese Christian Gytkjaer, 33 anni, che ha firmato un contratto per le prossime due stagioni fino a giugno 2025 dopo essersi svincolato a parametro zero dal Monza: "Sono orgoglioso di poter rappresentare una città unica e con tanta storia come Venezia. Conosco la Serie B, è un campionato difficile e necessita di tanto duro lavoro ma sono pronto e carico".