Il Venezia ha preso Nani. L'ex attaccante di Lazio e Manchester United era svincolato dopo l'esperienza in Mls all'Orlando. Depositato il contratto in Lega, il club lagunare ha il suo nuovo attaccante.



Per lui una stagione in Serie A, come detto alla Lazio, in cui ha sommato 18 presenze (in totale 25) con 3 gol in campionato.