Mancava solamente l'ufficialità e ora è arrivata pure questa. Dopo la splendida promozione in Serie A, raggiunta grazie alla vittoria nella doppia finale playoff contro il Cittadella, il Venezia e l'allenatore Paolo Zanetti si sono legati fino al 2025. Questo il comunicato del club lagunare: "Venezia FC comunica che in data odierna è stato prolungato il contratto dell’allenatore Paolo Zanetti, che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30/06/2025. Il club arancioneroverde e Zanetti lavoreranno quindi ancora insieme per altri quattro anni, nel segno della continuità dello sviluppo del progetto tecnico ed identitario iniziato la scorsa stagione. Soddisfatto il Presidente arancioneroverde Duncan Niederauer, che ha così commentato: “Siamo molto felici che Zorro rimarrà con noi per i prossimi 4 anni. Complice il successo ottenuto dalla squadra in campionato sono circolate molte voci in questo periodo, ma eravamo fiduciosi che avremmo trovato un accordo".