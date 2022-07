Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dor Peretz.



Il giocatore israeliano è arrivato in laguna nell’estate del 2021 e ha collezionato 21 presenze e 2 assist in arancioneroverde tra Campionato e Coppa Italia.



Tutto il Venezia FC augura a Dor le migliori fortune per il futuro.