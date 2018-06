Il Venezia FC comunica che Valentino Angeloni sarà il nuovo direttore sportivodel club arancioneroverde fino al 30.06.2021.



Valentino Angeloni subentra al responsabile dell’area tecnica Leandro Rinaudo, che il club ringrazia per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti. A Leandro Rinaudo vanno anche i migliori auguri di successo sportivo e personale.



Il Venezia FC comunica inoltre di aver raggiunto l’intesa con Stefano Vecchi per la guida tecnica della prima squadra. Il contratto sottoscritto è triennale con opzione per un quarto anno.



Tutti gli accordi verranno formalizzati il 1° luglio 2018.



Il direttore sportivo Valentino Angeloni e il tecnico Stefano Vecchi verranno presentati alla stampa domani venerdì 15 giugno alle ore 12 all’Hotel Monaco & Grand Canal di Venezia.



Un ringraziamento particolare va alle Società FC Internazionale Milano e Atalanta Bergamasca Calcio per la cortesia dimostrata nel consentire al Venezia FC di liberare e presentare il tecnico Stefano Vecchi e il direttore Valentino Angeloni prima della scadenza effettiva dei rispettivi contratti.