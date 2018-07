Stefano Vecchi, allenatore del Venezia parla dopo la vittoria sulla Fiorentina in amichevole: "Fa bene se siamo intelligenti. Era comunque una partita che contava poco, ma abbiamo gestito bene le forse. Abbiamo qualche giocatore acciaccato, e queste sono partite dove non si va a rischiare niente. Abbiamo iniziato da 10 giorni, ma non è questa la partita che ci fa capire se siamo bravi o meno".