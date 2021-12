Venezia e Verona sono due squadre desiderose di ripartire dopo gli inciampi accusati nelle ultime giornate di campionato: domenica, alle 15, al "Penzo" è una sfida dal profumo di derby, con la lotta per salvezza e per l'Europa direttamente coinvolte.



LE ULTIME - Zanetti non avrà sicuramente Ampadu, squalificato, e rischia di perdere pure Vacca per un problema fisico; Kiyine è favorito su Johnsen per il ruolo di esterno offensivo sinistro in un tridente che dovrebbe essere completato da Aramu e Okereke.



Per tornare alla vittoria, Tudor dovrebbe optare per la coppia Ilic-Veloso in mezzo al campo, relegando dunque Tameze in panchina. Nel terzetto di difesa rischia di restare fuori Ceccherini, con Dawidowicz, Gunter e Casale titolari; Simeone vuole tornare a segnare e sarà supportato da Caprari e Barak.



DOVE VEDERLA IN TV - Venezia-Verona sarà visibile sulle moderne smart tv grazie all'applicazione di DAZN, scaricabile anche sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e utilizzabile tramite dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box.





PROBABILI FORMAZIONI



VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Haps; Crnigoj, Tessmann, Busio; Aramu, Okereke, Kiyine. All. Paolo Zanetti



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor