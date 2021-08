Seconda sconfitta in due partite per il Venezia di Paolo Zanetti, che a Dazn ha commentato così il ko con l'Udinese: "E' normale he sia un momento complicato nel quale bisogna capire le potenzialità della squadra. Io ho visto un Venezia con personalità, ma dobbiamo diventare più cinici. Sapevamo che in Serie A gli errori si pagano così come in B, oggi abbiamo lasciato alcuni palloni e a questi livelli non possiamo permettercelo. Ci è mancata esperienza, oggi forse ne abbiamo presa un po'. Io metto in campo le mie idee sapendo che in Serie A non si ha molto tempo, ma per costruire una squadra ce n'è bisogno, ora dobbiamo stare calmi e non dare giudizi affrettati. Lezzerini? Ha fatto un'ottima partita, anche a livello di gestione. Crediamo molto in lui, oggi è rientrato bene dopo essere rimasto otto mesi fuori dal campo".