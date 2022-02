L'allenatore del Veneziaha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il Torino: "Questo mi permetterà anche di avvicinarmi alla nostra formazione tipo nella scelta degli interpreti, così da poter tornare a dare una continuità anche al sistema di gioco. Questo per noi è stato un periodo più che difficile dal punto di vista del calendario, che ha messo nudo tutti i nostri difetti, così come ha messo a dura prova la nostra tenuta psicologica., e tutto ciò tramite le prestazioni sul campo".Zanetti ha aggiunto: "Ora dobbiamo andare a dimostrare di avere le carte in regola per rimanere in Serie A e di meritarci questa categoria.La cosa di cui sono comunque certo è che lotteremo fino all’ultimo per salvare questa squadra.A mio parere, questa squadra ha tutte le carte in regole per salvarsi, pur con dei limiti dal punto di vista tecnico, come molte altre squadre del nostro livello. Quello su cui dobbiamo lavorare è la chiave per ritrovare la fiducia nei nostri mezzi".Il tecnico del Venezia ha concluso così il suo intervento: "Con le grandi squadre l’errore individuale è sempre dietro l’angolo. Tuttavia, definirei gli ultimi episodi dei duelli persi, più che degli errori, peraltro del tutto normali se guardiamo chi ci siamo trovati d’innanzi ultimamente. Per ciò che concerne le statistiche,Questo non dipende solo dai nostri attaccanti, ma anche da come li serviamo. Per vincere le partite ovviamente bisogna segnare, per questo stiamo dedicando le nostre energie al miglioramento della fase offensiva in tutte le sue declinazioni. Il Torino è una squadra forte che in casa ha un’ottima strategia di gioco, soprattutto per ciò che concerne un pressing che rende difficile all’avversario estrinsecare le proprie strategie tattiche. È evidente che questa per noi sia una trasferta difficile, in cui per fare dei punti dovremmo ovviamente dare il massimo. Ma la Serie A è questa, gran parte degli avversari sono di una caratura straordinaria