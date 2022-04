Il momento per il Venezia è delicato, ma mister Paolo Zanetti non vuole sentire parlare di alibi. Intervenuto in occasione della consueta conferenza stampa prima del match contro il Lo Spezia ha così presentato la situazione in casa neroverde.



Come è stata questa settimana dopo la sconfitta con lo Spezia?

"In questa settimana abbiamo cambiato qualcosina per cercare di variare la nostra routine, cercando di cambiare un po' l'inerzia, ma rimanendo lucidi su ciò che di buone sappiamo e possiamo fare. Nella prossima partita avremo una nuova chance per cambiare il nostro futuro".



Come leggi questo momento della squadra?

"Sto lavorando tantissimo sull'aspetto psicologico. Abbiamo tante culture diverse e ci sono giocatori abituati a una certa mentalità, altri invece abituati ad affrontare i momenti di difficoltà in maniera diversa. Stiamo tutti cercando di unirci e fare squadra, anche staff e dirigenti".



Come stanni i ragazzi?

"Qualche problemino ce lo abbiamo. Sia Aramu che Vacca si sono affacciati per la prima volta con il gruppo e Caldara probabilmente sarà costretto a stringere i denti dopo la distorsione alla caviglia. Nsame ha avuto un po' di infiammazione e non ha lavorato appieno, ma ci sarà".