Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, parla in tv dopo la partita persa contro il Milan: "Non ho molto da recriminare, quando si fanno delle partite difensive si rischia di prendere gol. Il Milan? Ho visto varie partite, onestamente rispetto ad altre partite li ho visto in difficoltà, solitamente è a senso unico. Gli abbiamo reso la partita difficile, abbiamo fatto il massimo. In alcune occasioni dovevamo essere più cinici".



"Volevamo fare tante cose, poi tramutarle in realtà è difficile. La forza del Milan ti schiaccia, sono superiori, è normale che soffri, perché i valori tra noi e loro sono di almeno un paio di categorie. Non puoi venire qui allo sbaraglio".