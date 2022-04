Rammarico e delusione per Paolo Zanetti dopo la sconfitta del suo Venezia contro la Fiorentina: "Abbiamo dato tutto, ma come spesso accade non è bastato - ha detto a Dazn - Nel primo tempo siamo stati troppo timidi, nella ripresa abbiamo avuto più personalità ma ci è mancata la cattiveria con la quale forse avremmo potuto pareggiarla. Le prestazioni sono buone, ma per battere queste squadre bisogna fare di più. La differenza tecnica va riconosciuta perché la Fiorentina mette sotto chiunque, ora mettiamoci il risultato alle spalle e resettiamo tutto pensando alla prossima partita. A differenza della Salernitana, in questo momento noi stiamo vedendo tutto nero perché i risultati non arrivano".