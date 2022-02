Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha commentato così il pareggio nello scontro diretto per la salvezza con il Genoa ai microfoni di Dazn: "Volevamo vincere questa partita, come lo voleva il Genoa. C'era una posta alta in palio, non è stata una gara semplice. Abbiamo preso gol a difesa schierata, che ci ha fatto prendere un po' di paura e fatto abbassare l'intensità. Abbiamo giocato con un nuovo modulo, che ci ha esposto a qualche problema... nuovo. Ma il pareggio, alla fine, è il risultato giusto. La gestione della palla fa parte delle squadre esperte, noi dobbiamo fare di attenzione e aggressività le nostre armi".



Si è arrabbiato su quel contropiede non sfruttato da Johnsen e Aramu...

"Mi sono arrabbiato per la scelta, perché si poteva andare dall'altra parte. Dovevamo sfruttare l'azione in una maniera diversa, lì bisogna fare gol. È una questione di scelta, di crescita: per fare punti bisogna fare gol...".



In base a cosa sceglie Johnsen o Nani?

"Sono sensazioni. Nani lo avevo visto bene in settimana, Johnsen ha sofferto di gastroenterite. Poi per come si era messa la partita, mi sembrava più giusto utilizzare Johnsen nella ripresa, a campo aperto e con le squadre lunghe".