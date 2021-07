Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, parla in conferenza stampa: "David Schnegg é un ottimo giocatore, da noi potrebbe fare molto bene. Dovrà lavorare per migliorare tecnicamente. Ebuehi ha caratteristiche diverse da Mazzocchi e sulla destra siamo a posto. Peretz è un giocatore che mi piace molto perché ha ottime caratteristiche e gli piace giocare box to box come piace a noi. Poi come abbiamo deciso con la società porteremo in squadra 5 giocatori della primavera che sono molto interessanti come prospetti per il futuro. Heymans non lo considero uno dei nuovi perché già nei playoff è stato con noi, anche se non ha giocato, ed è un ragazzo molto convincente. Gli altri aspetto di vederli sul campo e poi vi darò la mia personale opinione".