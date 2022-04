Paolo Zanetti non è più l'allenatore del Venezia. La notizia non è ancora ufficiale, ma la decisone ormai è stata presa tanto che la squadra è già stata avvisata. Decisiva la lunga striscia di sconfitte, otto consecutive, con il Venezia che non vince dal 12 febbraio, dal 2-1 dell'Olimpico Grande Torino contro il Torino. La situazione in classifica è disperata: ultimo posto a 22 punti, a sei lunghezze dalla salvezza. Alla fine del campionato mancano cinque partite: le quattro in calendario, contro Juventus, Bologna, Roma e Cagliari e il recupero contro la Salernitana, in programma giovedì prossimo alle 18. Al momento non c'è un candidato in pole position per sostituirlo.