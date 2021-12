Alla vigilia della gara col Verona, l'allenatore del Venezia Paolo Zanetti fa il punto sugli indisponibili: "Recuperiamo Ebuehi, per Okereke e Vacca è più sì che no. Modolo da valutare perché ha la febbre. Non ci sarà Sigurdsson, Maenpaa ha il mal di schiena ed a casa. Gli altri sono tutti a disposizione. Senza Vacca ci manca un regista con le sue caratteristiche, se non dovesse giocare dovremmo pensare a un gioco diverso".



"Il fattore casa è molto importante, in Serie A può fare la differenza e può aiutarci ad uscire da un momento complicato. Mi sento di dare fiducia ad Henry, a Bergamo l'ho visto bene e quando gioca con la rabbia può vincere molti duelli. Da Johnsen ci si aspetta di più, ma ho fiducia in lui. Essendo stato fermo per diverso tempo ha perso anche un po' di massa muscolare grazie alla quale faceva la differenza; ora ha bisogno di tempo per rimettersi in forma, può ritrovare la condizione solo giocando. Vale lo stesso discorso per Svoboda, che è pronto per giocare ma non è al 100%".