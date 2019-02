Walter Zenga, allenatore del Venezia, ha parlato prima del match in casa del Livorno ai microfoni del sito ufficiale dei lagunari: "A me non piace mai quando gli avversari hanno delle assenze, perché amo affrontare le squadre al completo. Avrei davvero avuto piacere nel vedere in campo Diamanti, si tratta di un giocatore che ho sempre ammirato. Credo che chi ami il calcio non possa che essere d’accordo con me: quando si va allo stadio ci si aspetta di vedere i migliori e augurarsi la loro assenza denota una mentalità da perdente... Livorno? Affrontiamo una squadra che sta molto bene, è in fiducia e anche a Lecce ha dimostrato di potersela giocare fino alla fine. La Serie B è questa: un campionato indecifrabile, nel quale due partite possono portarti dalla zona retrocessione alla vetta"