Se la sconfitta a Napoli era preventivabile e pronosticabile, quella a Udine poteva essere meno sonora. 0-3 e a casa. Primo gol preso in contropiede in un momento in cui si stava attaccando per cercare la prima rete in massima serie e poi partita chiusa nella ripresa quando é uscita la qualità degli interpreti friulani, Deulofeu su tutti.Eppure, soprattutto nel primo tempo,, di un calcio fatto di possesso palla (56% contro i 44% dei friulani) e molti passaggi, tanti anche fini a se stessi (447 vs 336),. Zanetti che si é dimostrato soddisfatto della prestazione dei suoi e tutto sommato anche noi. Nonostante il 3-0 si sono viste cose buone e le parole di Nuytinck, difensore dell'Udinese ("non stiamo giocando bene, siamo in difficoltà") tra il primo e secondo tempo avevano lasciato speranze nella ripresa.Come detto nel "Veneziamania" dopo la sconfitta al "Maradona" manca la finalizzazione, manca la punta. Forte a Napoli e Henry alla "Dacia Arena" non hanno avuto palloni giocabili ma non se li sono neanche andati a cercare. Manca l'ultimo step ad una buona manovra. E' qui che Mister Zanetti deve lavorare.E poi bisogna iniziare a far punti e ad Empoli é il primo test dove realmente non si può più sbagliare.