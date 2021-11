Arriva direttamente dalvia social il ricordo e il cordoglio per, ragazza veneziana morta 6 anni fa durante gli attentati terroristici al Bataclan di Parigi. Venezia Calcio che esprime la sua solidarietà per una terribile giornata per tutti i veneziani ma in realtà per tutto il mondo. IlTutti noi ci sentivamo non al sicuro in quel momento nonostante fosse successo a parecchi kilometri di distanza.In quel posto ci sono stato con la mia ragazza circa tre anni fa eQuello che mi toccò di più, oltre alla targa situata all’esterno del teatro, fu laQuante immagini viste e riviste sui social che offuscano la mente e portano a tutti noi un ricordo indelebile delle persone disperate che cercano di scappare dalla furia e più becera follia umana. Purtroppo in quel terribile 13 novembre morirono 130 persone e una di quelle fu Valeria. 28 anni, stava seguendo un dottorato in demografia alla Sorbona. Ancora nelle nostre menti c’è impressa la sala del concerto con gli improvvisi colpi di arma da fuoco che scuotono la musica degliIl cordoglio del Venezia Calcio e il tributo di dedicare i Distinti dello Stadio Penzo a Valeria è stato un grande gesto della società americana. Non bisogna mai dimenticare i propri concittadini e il nome di Valeria non è stato e non sarà mai dimenticato. E' fissato lì sulle mura dello Stadio Pierluigi Penzo con su scritto