. L'acqua alta di quella terribile notte ci diede una prima "mazzata" non indifferente. Lì sta il punto di rottura tra Venezia e quel turismo, tanto remunerativo quanto oppressivo per i pochi fedelissimi cittadini del centro storico. Da quel momento in poi noi veneziani, come tutto il mondo abbiamo vissuto la pandemia e ci siamo bloccati, fermati, tanto che sono ancora ben impressi nella mente i delfini che nuotavano nella laguna limpida. Oggi, a fatica, ci si sta riprendendo e ricominciamo a vedere vaporetti pieni e hotel che lavorano.che ormai quasi un mese fa ci ha fatto vivere il sogno di tornare nella massima serie dopo quasi venti anni. Questo grande traguardo, oltre a portare gioia nelle calli, ha fatto venire a galla. Il "Penzo", simbolo della nostra città, non potrà ospitare allo stato attuale i match di Serie A tanto che il Sindaco Brugnaro ha già trovato l’accordo con la Spal per farci giocare, eventualmente, a Ferrara. Brugnaro che ha già dimostrato nel basket, con la favola Reyer, di poter far competere Venezia anche nello sport. Vero, la Reyer è di sua proprietà ma chiediamo la stessa attenzione per il Venezia Calcio.E poi, non di meno importanza, non sarebbe suggestiva la trasferta sia per i calciatori sia per i sempre più bistrattati tifosi?Insomma Venezia, o meglio, Sindaco di Venezia, non perdere questa grande occasione e dai la possibilità a tutti di poter godere del grande calcio anche ad una città che sembra vivere solo delle sue bellezze e nel quale ci si augura possa inserirsi anche la squadra del mister Zanetti. E per chiudere: