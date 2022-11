Ci pensa Pohjanpalo. Al Barbera é il finlandese a decidere il match salvezza, forse decisivo, tra Palermo e Venezia. Una vittoria fondamentale per noi che siamo riusciti con caparbietà a portare a casa un risultato importante.



Il match è stato caratterizzato da un ottimo primo tempo dove non siamo riusciti a segnare ma che ci ha permesso comunque di rendere legittima una vittoria sofferta. Sofferta perché il Palermo, dopo un pessimo primo tempo e il gol subito, ha avuto due occasioni enormi. Un rigore sbagliato di Brunori ove l’attaccante numero 9 dei rosanero ha sbagliato anche la ribattuta a porta spalancata e una rete annullata per un fuorigioco a dir poco millimetrico.



La fortuna a Palermo si é trasformata in leone veneziano e ci ha aperto ad una vittoria importantissima. Non ci mette in una migliore posizione di classifica ma la prestazione e il risultato dimostra che siamo ancora vivi!