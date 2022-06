La città si prepara ad un estate di caldo, turisti e vaporetti pieni. Il centro storico romperà il muro dei 50000 abitanti con una Venezia sempre più povera di veneziani e piena di turisti.



Un po’ come la società Calcio del Venezia col presidente Niederauer che ha epurato Zanetti prima e Collauto-Poggi poi. I tre pagano la retrocessione che ha del clamoroso considerando la prima parte di stagione. Per ricominciare il Venezia ha presentato il “Venezia Fc Bond” cioè un azionariato popolare per investire nella società e nel nuovo centro sportivo. 7.5% di tasso d’interesse annuale che sale al 15% se la squadra verrà promossa in Serie A.



La risposta della città è ancora fredda: vuole capire se c’è un progetto reale e serio. La società risponde con una serie di acquisti stranieri che mantengono fede alla linea presa l’anno scorso. Andersen, Zampano, Wisniewski, Mikaelsson e Bah. Si continua sulla linea straniera con un allenatore Javorcic che ha realizzato la storica promozione in Serie B del Sudtirol.



Il progetto è valido? C’è molto scetticismo in città, vedremo come si formerà nelle prossime settimane la squadra.