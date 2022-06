E' arrivato dal Sud Tirol, scendendo le montagne fino a raggiungere la laguna. Ivan Javorcic porta a Venezia una stagione trionfale condita da 90 punti, con soli 9 gol subiti. La conferenza stampa di presentazione del croato é stata chiarissima a differenza del finale di stagione veneziano. Ringraziamenti per la sua ex squadra, 4-3-fantasia e nomi di mercato (Casiraghi su tutti). Questi i temi toccati dal tecnico.



Javorcic piace subito ai tifosi ed anche alla società per la sua determinazione, voglia e autorità (parole del presidente Niederauer). Ivan ha chiarito subito quale sarà la sua idea di gioco. Trovare equilibrio negli otto giocatori tra difesa e e poi la fantasia lasciata ai tre davanti. Vuole ripetere il miracolo bolzanino avvenuto con una difesa di ferro e 90 punti che hanno lasciato a bocca asciutta un Padova sicuramente più accreditato per la promozione in B.



Javorcic, che ricorda un po’ Juric (sperando che ne segua le orme), vuole stupire anche in Serie B. La società si sta muovendo sul mercato e vedremo cosa verrà fatto. Ora è il momento di sfoltire per preparare l’assalto ai calciatori chiesti dal Mister per poter fare il suo calcio. Henry, direzione America, e Aramu, sirene dalla Serie A, sembrano lontani dalla laguna ma spetterà anche ad Ivan dire la sua sulla rosa attuale. Il croato è pronto per dire la sua e lasciare la sua impronta anche in quel di Sant’Elena.