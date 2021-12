Cadiamo per l’ennesima volta in casa maSiamo tranquillamente a. Ieri il match con la Lazio ha dato anche inidicazioni positive. E' una di quelle partite che lasciano l’amaro in bocca.fare perché dopo il pareggio di Ciccio FortePurtroppo nella ripresa il copione cambia col gol di Acerbi e lo sciagurato ingresso in campo dei ragazzi di casa. Scendiamo male nel secondo tempo eAllo Stadio Maradona, alle ore 20.45, si compie poiche ci rende ancora un po’ più amaro il Natale visto che i liguri si portano ad un punto da noi. In ogni caso. Al Capitano della barca in laguna,con un Venezia che naviga (per ora) in acque tranquille. C’è da fare solo i complimenti ad una squadra considerata spacciata ad inizio anno e che invece ha collezionato 17 punti nel girone di andata con un distacco di sei punti dalla zona rossa.All’Arechi bisogna rialzare la testa ed invertire la rotta. Non vinciamo da sei partite, abbiamo raccolto due punti contro Juve e Sampdoria e il sei gennaio con sei punti di vantaggio dal Genoa abbiamo un’occasione d’oro per riprendere la bussola e navigare in acque più tranquille. Nel frattempo, bGrazie di questo emozionante e fantastico 2021!