Facciamo una partita incredibile a Torino contro il Toro di mister Juric emeritatamente aggiungerei. Con i denti, con orgoglio, con cattiveria.Le due reti derivano da due giocate eccellenti del veterano. In occasione della prima rete ci pensa Okereke ad aprire il gioco perche mette una palla perfetta per la testa diche ci permette di andare a riposo sull’1-1. Dopo trenta minuti complicati ci siamo ritrovati, non ci siamo disuniti (come direbbe Sorrentino) e abbiamo raddrizzato una partita che si era messa male con la rete di Brekalo dopo cinque minuti di gioco. Dopo appena un minuto del secondo tempo ci pensaquesta volta sfondando la rete con un sinistro cattivo e voglioso di salvezza offerto dall’ex di turno Aramu. Oggi é stata la vecchia guardia che ha permesso di sistemare una partita difficile, con una squadra in ascesa ed un allenatore “cazzutto” come Ivan Juric.Zanetti si dimostra allenatore capace ed intelligente che ritrova certezze con coloro che fino a fine novembre le avevano date. Nessun nuovo acquisto in campo, a parte il giovane Cuisance, e squadra che con un inedito 3-4-1-2 ritrova compattezza e va uomo contro uomo sul Torino. Lo schema a "specchio" aggiusta la partita, si ribalta il match e poi si resiste. Una match infinito, terminato al 102esimo con una rete annullata al rientrante Belotti per un fuorigioco millimetrico di Pobega. Obbligo ringraziare anche il Var e queste regole che comunque sembrano un pò assurde e daranno da parlare nel post partita.ci permettono di ottenere la prima vittoria dell’annoSi respira, si scavalca il Cagliari, si esce dalla zona rossa e portandoci a meno cinque da quella che probabilmente é la squadra sul quale fare riferimento cioè loOra c’é il Genoa, domenica alle 15. Partita fondamentale e lo sa anche la società che ha messo i biglietti a 10 euro per tutti i settori. La proprietà ha voglia di salvezza, ha ancora voglia di Serie A e ne hanno voglia anche i giocatori in campo che vorranno dare una sterzata decisiva alla stagione…ed oggi un segnale é stato dato: