Yeboah al’ottantottesimo ed altra sconfitta per un Venezia battagliero contro il Genoa. Che peccato! Una partita combattuta quella contro il grifone che finisce il primo tempo meritatamente in vantaggio con la rete di Portanova. Venezia compatto che resta nella propria metà campo e ha poche idee offensive. La situazione cambia con l’ingresso in campo di Johnsen che dà una scossa alla squadra veneziana. Il biondo esterno norvegese si divora il pareggio fallendo il più facile dei tap-in su calcio d’angolo ma non sbaglia il tocco vincente su errore di Martinez che smanaccia una punizione dell’ottimo Pierini. Il Genoa reagisce e più volta va vicino al gol. Gol della vittoria con Yeboah che arriva a due minuti dal novantesimo.



Ennesima partita persa all’ultimo secondo: la tradizione o meglio la maledizione continua. Cambia la Serie, combinano i tornei ma non cambia la maledizione dell’ultimo minuto. Maledizione che trova la ciliegina sulla torta con la beffe delle beffe: rete annullata a Crnigoj all’ultimo secondo che aveva trovato il, complessivamente, meritato pareggio finale.



Invece si inizia con una sconfitta ma mai perdersi d’animo. Siamo solo all’inizio e il Genoa era la squadra più tosta con la quale iniziare. I grifoni sono i favoriti per la vittoria finale quindi i prossimi test saranno probabilmente meno impegnativi. Detto ciò c’é da migliorare ma la strada intrapresa da mister Javorcic é quella giusta.