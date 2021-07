L'urna per il Venezia non é stata benevola: alla prima di campionato c'é subito il Napoli del grande ex Luciano Spalletti allo Stadio Diego Armando Maradona.

Un match delicato contro una delle squadre più forti del panorama nazionale.



La mia considerazione e di gran parte della città è questa: "meglio cussì" che tradotto in lingua italiana vuol dire "meglio così".

C'è una filosofia dietro questa affermazione, anzi due...o forse tre. Una molto semplice e altre due da spiegare. La prima é che, fondamentalmente, bisogna affrontarle tutte prima o poi e quindi qualsiasi avversario fosse capitato sarebbe stato lo stesso. La seconda é più di carattere tecnico-tattico. Il Napoli é ovviamente più forte sulla carta ma il fatto di aver cambiato allenatore rappresenterà sicuramente un vantaggio per il Venezia. Noi possiamo contare sulla continuità del lavoro di Zanetti mentre i partenopei devono iniziare un nuovo corso con Spalletti. La terza sta tutta nella pressione psicologica del match. Il Napoli deve necessariamente vincere ed in casa contro una neopromossa dovrebbe essere una "passeggiata". Dal canto suo il Venezia invece può permettersi di perdere al Maradona in uno degli stadi, Covid permettendo, più caldi d'Italia.

Per tutti questi motivi per la prima di campionato al Maradona contro il Napoli io dico: "Meglio cussì".