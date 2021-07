Impazza nelle ultime ore la notizia di un incredibile ritorno in Italia di Sebastian Giovinco. Classe 1987 e un passato tra Empoli, Parma e Juve, Giovinco attualmente sta facendo faville all'Al-Hilal ma la voglia di tornare in Italia é tanta.



Il 34enne vorrebbe rientrare nel giro della Nazionale e per fare ciò deve tornare in massima serie. Quale miglior piazza di Venezia per giocare in tranquillità e dimostrare il suo enorme talento? I sondaggi sono partiti e la trattativa procede a gonfie vele. La città impazzirebbe a rivedere, dopo tanto tempo, un trequartista di classe come il torinese. Sembra di rivivere, il gennaio 1999 quando arrivò in laguna, tra l'estasi generale, Alvaro Recoba direttamente dall'Inter di Ronaldo. Arrivato a gennaio, l'uruguaiano in sei mesi al Penzo portò la squadra dalla zona salvezza alla zona europea, sfiorandola per poco. 10 gol (e che gol!) in appena 19 partite e vittorie indimenticabili contro Roma, Fiorentina e Inter.



La "Formica Atomica" potrebbe riportare quel tipo di entusiasmo che portò "El Chino" all'epoca? Beh, secondo me si e si rivedrebbe dopo ben ventidue anni un calciatore di una classe infinita, in Serie A, a Venezia.