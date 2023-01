Sembrava essere funzionata la cura Vanoli ed invece non è cosi. Mai come adesso siamo veramente ad un passo dal baratro con soli due punti di vantaggio dall’ultima classificata, il Cosenza.



La sconfitta di Marassi arrivata all’ottantacinquesimo minuto ha colpito negativamente la nostra squadra dopo un’ottima prestazione contro il Genoa. Una sconfitta immeritata ma tant’è sempre di sconfitta si parla.



Cinque punti nelle ultime cinque partite sono troppo pochi per pensare ad una salvezza tranquilla ed il prossimo match ospiteremo un Sudtirol che evoca ottimi ricordi. La vittoria in trasferta contro i bolzanini fu bella ed importante ma quest’anno sono stati pochi gli spunti positivi.



Ci vorrà la spinta di un pubblico sempre più imbarazzato e sfiduciato per uscire da queste sabbie mobili e risalire la china. La quota salvezza è a due punti e dopo il Sudtirol ci sarà il derby contro il Cittadella. Il Penzo può essere l’ago di una bilancia che ci può permettere di ritrovare fiducia oppure farci toccare definitivamente il fondo.