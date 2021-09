Prima vittoria in Serie A del Venezia dopo diciannove lunghissimi anni. E' un' emozione unica quella vissuta da tutti noi veneziani. L'11 Settembre é una data indimenticabile per tristi motivi. Se citiamo 11 Settembre la mente va a New York, a Ground Zero, ma qualche veneziano ricorderà l'11 Settembre 2021 con un sorriso come la data del ritorno alla vittoria in Serie A del Venezia Calcio.



Ieri Zanetti, portando avanti la sua idea di calcio già vista contro Napoli e Udinese é riuscito a portare a casa una vittoria fondamentale e meritata. Ieri Henry sembrava quello del Barcellona e Arsenal mentre Okereke sembrava il campione Okocha. Il gol del nigeriano é pure follia solo pensarlo. E' stato un Venezia forte, compatto e bello che ha dimostrato, a chi solo una settimana prima aveva battuto la Juventus allo Stadium e a tutta la Serie A, che per la lotta alla salvezza c'é.



La caduta contro il Brescia per 4-0 in amichevole sembra solo un lontano ricordo. Ora il Venezia ha 3 punti ed é pronto a lottare per la permanenza in Serie A. Il campionato degli arancioneroverdi parte al Castellani. Il Venezia Calcio riparte l'11 Settembre e regala al suo presidente newyorkese Niederauer la prima vittoria in Serie A nel giorno più difficile per tutti gli americani.