1-2 e Sudtirol battuto per la felicità dei tanti tifosi veneziani che hanno deciso di seguire i propri beniamini.. Bolzano ha sempre il suo fascino con la bellissima vista sulle Dolomiti maUna vittoria che fa dimenticare una prestazione opaca con la squadra di Javorcic che ancora deve trovare la via giusta per quanto riguarda gioco e interazioni tra giocatori.. Il primo, grazie alla sponda del secondo ha insaccato con un preciso sinistro a giro imparabile per il portiere di casa.invece ha deciso di mettere un forte pallone in mezzo dalla sinistra che Curto ha sfortunatamente deviato nella propria porta. Partita ribaltata dopo che, al sessantesimo, i padroni di casa si erano portati in vantaggio con la. Una rete che aveva gelato i tanti veneziani accorsi allo Stadio.Sicuramente la vittoria dà un segnale forte e soprattutto dimostra che il Venezia ha una panchina importante che mister Javorcic può sfruttare per portare a casa partite difficili come questa. Da rivedere è la prima parte di gioco con i ragazzi che sono sembrati piatti e compassati con un gioco ancora poco oliato.Tempo per lavorare c’è ma intanto