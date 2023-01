Perdiamo ancora e lo facciamo malamente. Sconfitta per 1-0 in casa contro il non irresistibile Sudtirol. Una partita brutta, bruttissima con pochi spettatori e altrettanto spettacolo. Un match culminato con la bella rete di Fabian Tait che sbanca il Penzo al ‘76. Veneziani che ormai stanno man mano abbandonando una squadra che sta dando solamente delusioni. Allo stadio non c’è ormai più nessuno tranne la curva che continua a tifare ed incitare.



Al termine del match quasi tutti i giocatori sono andati sotto la curva per scusarsi, per l’ennesima volta, a causa della scialba prestazione e di un’ulteriore sconfitta. Restiamo a 20 punti, a due punti dall’ultima classificata. I giocatori si scusano ma scusarsi non basta più. I tifosi chiedono di tirare fuori i “cosiddetti” ma sembra un problema più profondo, difficile da risolvere. La salvezza inizia ad essere una chimera ma sicuramente ormai è diventato ufficialmente l’obiettivo di una stagione finora disastrosa.