Finisce 1-1 il derby del Tombolato tra Cittadella e Venezia. Un derby che ha visto i ragazzi di Javorcic soffrire, stringere i denti ed alla fine riuscire a pareggiare, per il rotto della cuffia, la rete di Antonucci che sembrava aver definitivamente rotto gli indugi. A cinque minuti dalla fine ci ha pensato la star di questa squadra, il numero 10 Cuisance.



Quel Mickael Cuisance, preso dal Bayern Monaco per 5 milioni, che sta dimostrando di essere un giocatore di altra categoria. Il giocatore francese dopo la rete (bellissima) contro il Sudtirol che ha fatto partire la rimonta contro i bolzanini, segna un'altra rete contro il Cittadella che permette ai suoi di portare a casa un ottimo punto su un campo difficile, reso ancora più complicato dalla pioggia battente caduta su Padova.



A Venezia è partita la Mostra del Cinema ed è Mickael l’attore protagonista di questa squadra che vede interpreti interessanti. Il regista, mister Javorcic, deve ancora trovare il bandolo della matassa. È un Venezia da film mattutini e non ancora da prima serata, da red carpet.



A Lido di Venezia il Venezia di Javorcic attualmente sarebbe un film trasmesso la mattina per pochi intimi, magari solo per accreditati e il commento condiviso probabilmente sarebbe: “è un regista che si farà”. Il Venezia è un vero e proprio "work in progress". Presto per dare giudizi ma squadra ancora bloccata che comunque, nonostante tutto, esce da due trasferte toste con 4 punti e un attore protagonista che, lui si, è da red carpet (per la categoria): Mickeal Cuisance.