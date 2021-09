Queste sono le due parole che descrivono il match di ieri. Partita dura, durissima contro un avversario ben allenato da un mister importante come Ivan Juric.Venezia che inizia il match col 4-4-2 con Okereke e Johnsen davanti ed un pubblico veramente da Serie A.Vedi queste persone contente di andare a seguire la propria squadra che cantano e non vedono l’ora che inizi il match.al gol di Brekalo,a cercare di pareggiare e la giocata arriva sull’asse Okereke-Johnsen. Tacco del biondo attaccante veneziano per il compagno nigeriano. Rigore e rosso per Djidji. Uno a uno dell’amato Aramu ed esplode la curva.. La cosa importante é che l’allenatore se ne renda conto ed infatti in conferenza ha rilasciato dichiarazioni chiare e precise: “Siamo inesperti, anche io. Ora é il momento di essere più cinici sotto porta come lo sono gli altri.” Eh si, é il momento perché la classifica inizia a preoccupare e la prossima sembra già essere uno scontro salvezza contro il Cagliari in Sardegna.