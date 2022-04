Ennesima partita che non ha avuto storia e francamente ormai pare che i calciatori non ne abbiano più.compresi i momenti delle tre reti atalantine. Gli unici che non hanno perso e non perdono mai sono loro.e ha ridicolizzato Svoboda che ha fatto un’altra prova pessima. Sulla rete del 2-0 bergamasco il difensore veneziano è caduto come un pero sulla regolare spallata del colombiano.Incredibile il girone di ritorno dei ragazzi di Zanetti. 5 punti fatti e mancano solo cinque partite. La vittoria della Salernitana e del Genoa ha rimescolato le carte e la distanza dal Cagliari, sconfitto proprio dai liguri, rimane di sei lunghezze. Il problema non sono i punti di distanza dal Cagliari ma quello che viene espresso sul campo.Una partita proibitiva ma una delle ultime grandi sfide da affrontare in questa Serie A. Serie A che ancora ci appartiene anche ed anche se la matematica ancora non ci condanna ci vorrebbe un vero e proprio miracolo…