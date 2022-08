Il Venezia si prepara ad affrontare la nuova stagione che parte tra meno di due settimane con la prima sfida casalinga contro il Genoa. Sfida già dal sapore di Serie A. Nel frattempo gli uomini di Javorcic si allenano duramente per preparare la stagione. Domani uscita a porte chiuse contro il Cesena, per preparare al meglio la sfida di Coppa Italia contro l’Ascoli. Test importante per il mister che, tramite un impegno importante, deve valutare gli uomini a disposizione.



Sul fronte mercato, la società si muove sui rinnovi. Rimangono due giocatori che hanno fatto due buone parti di stagione l’anno scorso. L’americano Busio , rivelazione della prima parte di campionato, rinnova fino al 2024/2025 mentre la rivelazione dell’ultima parte di campionato Haps rinnova fino al 2025/2026. Dopo Ceccaroni e Crnigoj, due pilastri della nostra squadra, altri due calciatori importanti rimangono a Venezia.



La società sta confermando i pezzi forti dell’anno scorso resistendo soprattutto con il fantasista Aramu, vero gioiello della scorsa stagione. Il Venezia lavora, Javorcic costruisce la sua squadra. La solidità è quello che chiede il mister, quello che ha trovato col Sudtirol e dovrà dare e spera di dare presto al Venezia.