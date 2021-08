Dopo una partita infinita iniziata alle 20.45 e finita alle 23.35 riusciamo a battere ai rigori il Frosinone. Una partita infinita, sofferta, fisica con poca, pochissima qualità. E' stata una classica partita di Serie B con l'unica differenza che siamo in Serie A e abbiamo sfidato una squadra di Serie B. Bisogna prendere consapevolezza del fatto che si é arrivati ad un livello più alto e bisogna fare uno step in più.



Ieri abbiamo sofferto il Frosinone di Maiello e Ciano che ha giocato meglio e ai punti nei 120 minuti avrebbe probabilmente meritato la vittoria. Sterili in attacco, imprecisi a centrocampo, siamo sembrati solamente molto solidi dietro con una gran partita del nostro portiere Bertinato, dell'esperto Mattia Caldara (acquisto notevole) ed Ebuehi, terzino destro, che ha spinto molto e ha coperto bene risultando probabilmente il migliore in campo anche per aver siglato il rigore decisivo.



Sono state tre ore di agonia per noi veneziani e la musica sarà ben diversa domenica. Alle 20.45, tra sei giorni, ci sarà da fermare il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona con 28.000 spettatori che non vedono la propria squadra da più di un anno. Dopo aver visto la squadra di ieri...beh si salvi chi può!