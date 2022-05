Johnsen, domenica scorsa, l'aveva evitata con la bella prestazione contro il Bologna ma il pareggio tra Empoli e Salernitana ha dato verdetto definitivo. L'anno prossimo sarà Serie B, come cantava la curva veneziana già contro il Bologna intonando: "Tanto già lo so che l'anno prossimo gioco di sabato!".E' finita dopo aver concluso un buon girone di andata con 17 punti e alcune sconfitte che resteranno scalfite per l'assurdità con il quale sono arrivate.. Quella con gli scaligeri poi ce la ricorderemo per anni. 3-0 dopo mezz'ora prima della remuntada che porta il Verona di Simeone a vincere un derby rocambolesco. L'ottima prova d'orgoglio di ieri, contro il Bologna e contro la Juve non sono servite ad evitare una retrocessione probabilmente imputabile alla società ed allo scellerato mercato di gennaio. Nani, Cuisance, Nsamé non hanno dato il loro contrinuto anzi é probabile il malumore per alcuni giocatori che hanno tirato la carretta dalla Serie B fino alla prima parte di stagione.Mister Zanetti, portatore di bel calcio in laguna oltre che eroe della promozione, si é perso. Ha dato tutto. Ha usato con i suoi carota e bastone, ha cercato di accontentare tutta la rosa ma perdendo alcuni fondamentali del suo calcio portati in campo nella prima parte di stagione.La società, presente nelle prime partite, é sparita dai radar nel momento più delicato con il presidente Niederauer completamente assente. Se questa è il sogno americano, faccio fatica a chiamarlo sogno.Gli unici che ci sono stati sempre, che hanno sostenuto sempre, che si sono divertiti e hanno divertito sono stati i tifosi. La tifoseria veneziana, anche ai miei occhi, si é fatta sorprendentemente valere. I sette eroi di Salerno verranno ricordati andando in Campania senza che la partita si giocasse, solo per amore della maglia. I tifosi a festeggiare a Bologna la vittoria al Dall'Ara oppure quelli presenti con una classifica già compromessa allo Stadium verranno ricordati per sempre.