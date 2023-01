Il Venezia pareggia 1-1 il derby contro il Cittadella e grazie alla vittoria del Cosenza per 1-0 contro il Parma di Buffon ci aggancia in classifica o meglio siamo noi che sprofondiamo. Siamo ultimi in classifica in Serie B. Fino ad un anno fa navigavamo in acque tranquille in Serie A. Incredibile la vita. Oggi siamo ad un passo dalla Lega Pro mentre il nostro ex allenatore Zanetti, oggi coach dell’Empoli, fino all’ottantesimo di Empoli-Torino si trovava avanti di due gol ma soprattutto in piena zona europea. Il nostro ex mister che si è tolto, la settimana scorsa, la soddisfazione di sbancare San Siro contro l’Inter con una vittoria meritatissima.



Noi stiamo sprofondando. La partita contro il Cittadella è stata combattuta ed il pareggio è stato il risultato più corretto. Detto ciò la squadra sembra svuotata a parte qualche elemento. Il gruppo in settimana ha dovuto digerire anche l’addio di Domen Crnigoj accasatosi alla Salernitana.



E’ il fallimento di una società che da gennaio 2022 ha sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare ed ora si lecca le ferite. Ferite apertissime e di difficile risoluzione.