Dopo due vittoria consecutive e quattro risultati utili consecutivi riusciamo ad uscire indenni da una difficilissima sfida in casa contro il Cagliari di Mister Ranieri.



Una partita giocata bene dai nostri beniamini che soprattutto nel primo tempo hanno spaventato con Pohjanpalo la porta sarda. Nella ripresa è salita in cattedra la squadra di Ranieri con l’occasione incredibile avuta da Prelec. All’ultimo secondo di gara però é Johnsen ad avere la palla buona. Involato da solo verso la porta avversaria stava per firmare l’incredibile 1-0 col Venezia sotto di un uomo per l’espulsione di Hristov. Il salvataggio di Barreca ha avuto del miracoloso. Sarebbe stata una beffa enorme per gli uomini di Ranieri dopo la retrocessione avvenuta proprio a Venezia l’anno scorso con uno 0-0 che i tifosi sardi ricordano ancora molto bene.



Noi intanto respiriamo e ci teniamo fuori dalle sabbie mobili dell’incubo Lega Pro con quattro punti di vantaggio dalla Spal. La prossima si va a Bari, sfida dura con i galletti in piena zona play off.