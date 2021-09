Lautaro Martinez e Joaquin Correa sono pronti a fare la differenza anche in Nazionale. La coppia nerazzurra è risultata decisiva nella vittoria dell’Inter contro il Verona ed è pronta a esserlo anche con la maglia dell’Argentina: il ’Toro’ in gol contro il Venezuela nella notte italiana di venerdì si gioca solamente a 1,95 per gli esperti. Poco più distante nelle quote c’è l’ex Lazio che marca il tabellino a 2,75. Tanta Serie A nell’Albiceleste, senza dimenticare Lionel Messi. Il nuovo attaccante del Psg è il marcatore più probabile nel match valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022: la ’Pulce’ va a segno a 1,55. Occhi puntati anche su una vecchia, ma recente, conoscenza del calcio italiano: si tratta di Rodrigo De Paul che è dato a 4,25