Venezuela-Canada: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo l'eliminazione degli Stati Uniti nella fase a gironi, è ila tenere alta la bandiera del Nord America nella Copa America 2024 giocata negli USA. David e compagni sono riusciti a qualificarsi come seconda del gruppo dell'Argentina, ma hanno perso per infortunio una freccia come Buchanan, fermatosi in allenamento per la rottura della tibia. Avversario ildell'eterno Rondon, che ha dominato il gruppo B e si gioca l'occasione di accedere ad una splendida semifinale.: Venezuela-Canada: sabato 6 luglio 2024

: 03:00 (ora italiana): Sportitalia, Mola: Sportitalia, MolaLa sfida tra Venezuela e Canada è in programma nella notte italiana di sabato 6 luglio all'AT&T Stadium: fischio d'inizio alle ore 3 italiane. Come tutta la Copa America, verrà trasmessa in diretta TV, gratis e in chiaro, su Sportitalia, al canale numero 60. In alternativa, Venezuela-Canada verrà trasmessa su Mola TV.: Romo; Aramburu, Osorio, Angel, Gonzalez; Herrera, Martinez; Bello, Segovia, Machis; Rondon.

: Crepau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Osorio, Eustaquio; Laryea, David, Shaffelburg; Larin.