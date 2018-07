Sean Cox è fuori dal coma e soprattutto è cosciente. Il tifoso del Liverpool, aggredito da alcuni tifosi della Roma prima della semifinale di andata di Champions lo scorso 24 aprile, era in stato di coma indotto dopo aver perso molto sangue a seguito di un'emorragia cerebrale. Il padre di tre figli irlandese aveva raggiunto Liverpool per assistere al match della sua squadra del cuore, ma non aveva più fatto ritorno a casa. Ricoverato in ospedale a Liverpool, a fine maggio era stato trasferito a Dublino e ora, dopo quasi tre mesi, può sperare di tornare alla sua vita ordinaria. Cox inizierà le cure riabilitative nei prossimi giorni.