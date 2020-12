Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, parla a Inter tv dei suoi anni in nerazzurro: "Nel 98-98 il mio esordio all’Inter contro il Cagliari. Kallon era forte forte. È stato all’altezza con me di sostituire due fenomeni. Siamo entrati nel cuore dei tifosi perché abbiamo fatto bene. Cuper ci chiedeva tanto sacrificio in fase difensiva, ma orgogliosi di essere stati primi in classifica. Moratti mi è sempre piaciuto. Poi c’era Ronaldo, Baggio, Pirlo, era la squadra del futuro. Eravamo forti, abbiamo avuto un anno difficile, ma la concorrenza era altissima per me. Da ognuno di questi fenomeni ho cercato di prendere qualcosa. Gol con il Man United? Siamo passati in vantaggio, c’è stato un boato pazzesco".