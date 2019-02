Nicola Ventola, ex calciatore dell'Inter, ha dato la sua opinione sul caso che vede coinvolto Mauro Icardi, attaccante e capitano nerazzurro, sulle pagine di Fuorigioco. Queste le sue parole: "Il fatto che Wanda parlasse troppo in tv ha dato fastidio alla dirigenza. Che sono certo voglia rinnovare e tenere Mauro Icardi, anche perché altrimenti avrebbe fatto un bell'assist alle squadre interessate a lui. Sia lui che Wanda capiranno Non posso sapere come andrà a finire la vicenda del contratto, ma il tempo non manca e ripeto che penso che un accordo verrà trovato. Di sicuro l'Inter non può privarsi a cuor leggero di uno che ha segnato più di cento gol e che ha sempre dimostrato carattere e attaccamento alla maglia".