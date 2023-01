Nicola Ventola parla così dell’Inter alla BoboTv: “Non riesco a spiegarmi una partita così dell'Inter a pochi giorni dal Napoli. L'atteggiamento era lo stesso della Juventus con l'Udinese, andavano a perdere tempo alla bandierina su indicazione dell'allenatore. Questa non è mentalità di chi ambisce alla grandezza. Sapete la stima che ho di Lukaku, ma questo non è lui. Forse è anche un discorso mentale e non fisico, va fatto qualcosa”.