Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, commenta in diretta su Twitch con Vieri la partita vinta dai nerazzurri contro l'Atalanta: "Inter è stata solida. L'Atalanta ha fatto la partita, l'Inter ha sofferto tantissimo, era troppo lunga, Lukaku oggi ha fatto fatica. Però alla fine il risultato chi l'ha portato a casa? Vidal non ha fatto benissimo, tatticamente mi aspettavo qualcosa di più dall'Inter. Risultato e 6 punti di vantaggio".